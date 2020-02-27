https://static.news.ru/photo/ca6bde30-59ac-11ea-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Астрономы в 1944 году по приливам и отливам в Ла-Манше определили нужный день для высадки в Нормандии союзных войск. Правильно выбранная дата позволила снизить боевые потери.

Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин, сообщает РИА Новости. По его словам, немцы основательно подготовились к высадке десанта неприятеля, устроив под водой минные поля.

Очень сложный расчёт был, но астрономы к тому моменту очень хорошо изучили приливы воды. В Ла-Манше оно невероятно сложное. Надо было найти день, когда идеальные условия сложились бы, — объяснил Сурдин.

Он добавил, что астрономам пришлось создать «механический компьютер», который моделировал движение воды и помог просчитать момент высадки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что высадка в Нормандии и в целом вклад США и Великобритании в победу над гитлеровской Германией — повод для многочисленных споров, но зачастую дискуссии касаются не собственно исторических аспектов, а интерпретаций событий с опорой на идеологию. В действительности общая победа над нацистским злом — одна из немногих скреп, объединяющих Россию и Запад. О том, какой вклад в ликвидацию нацистской Германии внесли в 1944 году союзники, читайте в материале NEWS.ru.