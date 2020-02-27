Астрономы в 1944 году по приливам и отливам в Ла-Манше определили нужный день для высадки в Нормандии союзных войск. Правильно выбранная дата позволила снизить боевые потери.
Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин,
Очень сложный расчёт был, но астрономы к тому моменту очень хорошо изучили приливы воды. В Ла-Манше оно невероятно сложное. Надо было найти день, когда идеальные условия сложились бы, — объяснил Сурдин.
Он добавил, что астрономам пришлось создать «механический компьютер», который моделировал движение воды и помог просчитать момент высадки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что высадка в Нормандии и в целом вклад США и Великобритании в победу над гитлеровской Германией — повод для многочисленных споров, но зачастую дискуссии касаются не собственно исторических аспектов, а интерпретаций событий с опорой на идеологию. В действительности общая победа над нацистским злом — одна из немногих скреп, объединяющих Россию и Запад. О том, какой вклад в ликвидацию нацистской Германии внесли в 1944 году союзники, читайте в материале NEWS.ru.
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