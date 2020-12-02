Медики объяснили потерю бдительности пьяными людьми

https://static.news.ru/photo/9fe7ccca-34b0-11eb-8469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Этанол блокирует высвобождение норадреналина в клетках. Это вещество повышает внимание и стимулирует мозговые цепи, которые отвечают за бдительность, считают учёные из Соединённых Штатов Америки и ФРГ.

В исследовании приняли участие сотрудники Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио (США), Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) и Гейдельбергского университета в Германии. Эксперты анализировали изменения, происходящие при употреблении алкоголя в мозге мышей. Они уверены, что подобное явление объясняет, почему люди после принятия спиртных напитков, начинают испытывать проблемы с вниманием и теряют бдительность, передаёт журнал Nature Communications.

Когда мы хотим сосредоточиться на чём-то или проявляем любую активность, например, просто встаём со стула, ядро ​​ствола мозга выделяет химическое вещество, называемое норадреналином. Острое воздействие алкоголя подавляет этот сигнал в мозге, — добавил руководитель исследования Мартин Паукерт из Сан-Антонио.

До этого учёные круги знали, что во время выполнения какой-либо задачи, требующей концентрации, структура мозга, называемая голубым пятном, выбрасывает норадреналин, но что происходило в организме далее, являлось загадкой для медиков.

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