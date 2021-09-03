Крупное исследование подтвердило эффективность «Арбидола»

Подходы к лечению COVID-19 в разных странах отличаются. В том числе российские методики по противостоянию новой коронавирусной инфекции немного отличаются от зарубежных. Это происходит по ряду причин. Начиная от доступности тех или иных препаратов до особенностей системы здравоохранения. Поэтому анализ опыта лечения коронавируса является интересным и уникальным как на уровне нашей страны, так и для сравнения с данными других государств.

Задачей исследования «Эгида-2020» стал ретроспективный клинико-эпидемиологический анализ течения респираторных вирусных инфекций — гриппа, ОРВИ, COVID-19 — в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В работе проанализировано 2416 историй болезни пациентов, проходивших лечение в стационарах, большую часть из которых составили пациенты с COVID-19. В исследовании приняли участие 42 врача из 31 лечебного учреждения. География исследования охватывала 19 регионов России от Архангельской области до Дальнего Востока. Основной анализ его результатов был сконцентрирован именно на данных пациентов с COVID-19.

Исследование проходило в течение всего 2020 года и в начале 2021-го. За это время изменились и подходы к лечению COVID-19. Из временных рекомендаций Министерства здравоохранения России по лечению и профилактике коронавирусной инфекции были исключены противомалярийный препарат гидроксихлорохин и препарат для лечения ВИЧ — комбинация ритонавира и лопинавира, добавлены фавипиравир и ремдесивир. Неизменно в рекомендациях сохраняются только интерферон альфа 2b и умифеновир, широко известный как «Арбидол».

Исследование «Эгида» показало, что в среднем после первых симптомов ОРВИ пациентов госпитализировали в течение двух-трёх дней, а в стационаре они проводили в среднем 12 дней. До госпитализации большинство пациентов не принимали каких-либо лекарственных средств, трети потребовалась симптоматическая терапия — препараты против кашля и температуры, незначительная часть пациентов до госпитализации принимали противовирусные препараты. Менее 10% процентов использовали антибиотики сразу с момента появления первых симптомов.

pexels.com

После госпитализации доля пациентов, получавших умифеновир (действующее вещество «Арбидола») в качестве этиотропного лечения, превысила 60%, далее шёл гидроксихлорохин с 10%, и менее 5% приходилось на фавипиравир, комбинацию лопинавира и ритонавира и другие противовирусные препараты. Авторы исследования при этом отмечают, что часть пациентов не получала никакую противовирусную терапию. Антибиотики, в основном азитромицин, получали более 75% госпитализированных пациентов. В стационар многие больные попадали уже с пневмонией, антибиотиками лечили именно её.

«Арбидол» в сравнении с другими противовирусными препаратами и отсутствием противовирусной терапии в целом приводил к снижению продолжительности симптомов интоксикации, которые включают лихорадку, головную и мышечную боль, а также катаральных симптомов, в том числе кашля. При этом комбинированная терапия с включением интерферона способствовала ещё большему сокращению продолжительности отдельных симптомов заболевания.

Ещё важно отметить значительное утяжеление течения — степени поражения лёгких при пневмонии и продолжительности симптомов COVID-19 у пациентов из групп риска. Более тяжёлое течение отмечено в группах пациентов с ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями дыхательной системы в сравнении с пациентами без хронических заболеваний.

Исследование «Эгида-2020» стало продолжением проходившего в 2010–2018 годах фармако-эпидемиологического исследования течения острых респираторных вирусных инфекций «Эгида», в котором приняли участие 80 лечебных учреждений со всей России. Результаты труда опубликованы в крупнейшем и наиболее авторитетном медицинском журнале России «Терапевтический архив».

pixabay.com

В ходе работы было собрано и проанализировано 5287 историй болезни пациентов с гриппом и ОРВИ, опубликовано пять научных публикаций. Исследование «Эгида» показало важность раннего этиотропного лечения (направленного на причину заболевания) в первые 48 часов после начала болезни, а также высокие риски развития осложнений среди пожилых людей, людей с метаболическими заболеваниями, ожирением, заболеванием системы кровообращения и органов дыхания. По данным исследования, одним из наиболее широко применяемых лекарственных препаратов для лечения гриппа стал умифеновир, далее шёл осельтамивир. Согласно результатам исследования «Эгида», при раннем назначении «Арбидол» уменьшал продолжительность гриппа у взрослых и детей, а также снижал частоту его осложнений, среди которых первое место занимала пневмония.

Эффективность и безопасность применения «Арбидола» были подтверждены в многочисленных регистрационных и пострегистрационных клинических исследованиях. Препарат зарегистрирован и широко используется для лечения и профилактики ряда вирусных инфекций не только в России, но и в ряде зарубежных стран, например в Китае, где препарат применялся для лечения COVID-19 и включён в стандарты терапии заболевания. Сразу же после вспышки новой коронавирусной инфекции в нескольких лабораториях мира были получены экспериментальные данные о его противовирусной активности в отношении патогена SARS-CoV-2, что явилось предпосылкой начала его использования для лечения пациентов с COVID-19.