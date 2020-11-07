Коронавирус обнаружен в яичках заболевших

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Американские учёные узнали о новой особенности коронавируса, которая не обрадует мужчин. Оказывается, клетки вируса могут проникать в ткани яичек.

Данные исследования опубликованы в журнале The World Journal of Men’s Health. Специалисты отмечают, что пока неясно, может ли вирус влиять на мужские репродуктивные функции. Вирус был найден в результате анализа тканей у шестерых пациентов, умерших от коронавируса. При этом в трёх образцах учёные выявили нарушение сперматогенеза, а в ещё одном обнаружили собственно вирус.

Помимо этого, сообщается об обнаружении клеток вируса в тканях яичек у мужчины, переболевшего COVID-19 и вылечившегося — инфекция была найдена непреднамеренно: биоматериал был взят на биопсию для исследования в связи с бесплодием пациента. Ведущий автор исследования Ранжит Рамасами подчёркивает, что этот случай очень важен и потребует детального изучения.

Ещё один важный вопрос заключается в том, передаётся ли коронавирус половым путём. Так как неясно, какова должна быть его концентрация в семенниках и в сперме. Что касается выявления вируса на столь деликатном участке организма, вирусные инфекции вызывают воспалительные процессы в яичках — и не исключено, что COVID-19 действует таким же образом.

Мужчины любого возраста, заболевшие COVID-19, должны обратиться к урологу. Боль, наряду с прочими симптомами, может говорить о том, что вирус попал в яички, — заявляет Рамасами.

Ранее NEWS.ru писал, что иммунолог объяснил тяжёлое течение болезни у мужчин при коронавирусе. мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. По словам специалиста, мужской гормон тестостерон не обладает свойством уничтожать вирусы внутриклеточно.