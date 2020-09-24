Клювые киты установили рекорд по погружению в воду

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Клюворылые киты установили новый рекорд по погружению в воду среди млекопитающих.

Так, в 2014 году учёные зафиксировали рекордный спуск, который длился более двух часов. Нынешний рекорд установил кит, погрузившийся в воду на 3 часа и 42 минуты, передаёт Science News со ссылкой на Journal of Experimental Biology.

Как уточняется, находиться под водой столь долго млекопитающие могут благодаря большим запасам кислорода и замедленному метаболизму. При нехватке кислорода кит способен перейти на анаэробное дыхание, что позволяет ещё дольше оставаться на глубине.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперимент группы учёных показал, что новорождённые черепахи инстинктивно распознают изображения, похожие на лица или морды, и тянутся к ним.

Трое исследователей из Университета Лондона, а также Университета Тренто провели тест с участием 136 черепашьих детёнышей.