Китайские учёные рассказали о настоящей родине коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b032410-3162-11eb-8a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manish Rajput/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты из Китайской академии наук заявили, что коронавирус нового типа появился не в Китае, а в Индии летом 2019 года.

Учёные выдвинули версию, что вирус возник на фоне сильной жары. Люди заразились от животных, поскольку были вынуждены вместе с ними «пить одну и ту же воду». И только после этого вирус «перебрался» в Ухань, где впервые был обнаружен.

Исследователи отмечают, что коронавирус мутирует каждый раз во время размножения: в его ДНК возникают крошечные изменения во время воспроизведения. Специалисты считают, что исходная версия COVID-19 должна иметь минимальное количество мутаций. Именно поэтому уханьский вирус не является «оригинальным», утверждают учёные. По их словам, Бангладеш и Индия зарегистрировали образцы с низким уровнем мутаций, что указывает на первую передачу вируса именно в этих странах.

С мая по июнь 2019 года вторая по продолжительности зафиксированная волна тепла свирепствовала в Северной и Центральной Индии и Пакистане, что вызвало серьёзный водный кризис в этом регионе. Нехватка воды заставляла диких животных, таких как обезьяны, вступать в смертельную борьбу за воду между собой, и, несомненно, увеличила вероятность взаимодействия человека и диких животных, — сообщают исследователи.

Они утверждают, что у жителей Индии были менее серьёзные симптомы коронавируса в этот период, что позволило вирусу оставаться незамеченным, а затем распространиться по планете. Учёные составили список стран, где вирус мог зародиться. Кроме Индии, в нём есть Греция, Австралия, Чехия, Италия, Сербия, США и даже Россия.

Версия о появлении вируса в Индии появилась на фоне увеличения политической напряжённости между Пекином и Нью-Дели из-за пограничных споров. Журналисты Daily Mail считают , что так китайские власти пытаются переложить вину за пандемию на кого-то другого. Это уже не первый раз, когда Китай бросается бездоказательными обвинениями, отмечает издание. Ранее учёные из этой страны заявили, что США и Италия могли быть очагами первоначального заражения.

Как писал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиск первого источника заражения нужно искать в городе Ухань. По его словам, только на основе обнаруженных там данных можно будет вести изыскания повсюду.