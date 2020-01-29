https://static.news.ru/photo/be77796e-4295-11ea-bd2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Повышение кислотности Мирового океана привело к растворению панцирей морских ракообразных.

Как пишет Science of the Total Environment, концентрация углекислого газа в атмосфере снижает рН океанов, тем самым увеличивая кислотность среды. Это в свою очередь вымывает карбонаты, которые необходимы для формирования панцирей и раковин морских животных.

Биологи изучили крабов, собранных во время экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Выяснилось, что панцири многих серьёзно повреждены и частично растворены закислённой водой океана. Также у ракообразных были отмечены нарушения сенсорных и поведенческих функций.

Ранее британские океанографы предположили, что кислотность Мирового океана в ближайшее время побьёт рекорд за период 14 млн лет и к 2100 году достигнет показателя 7,8. Это приведёт к гибели кораллов, а также лишит промысловых рыб обоняния и способности распознавать хищников, писал NEWS.ru.