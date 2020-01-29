Повышение кислотности Мирового океана привело к растворению панцирей морских ракообразных.
Как
Биологи изучили крабов, собранных во время экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Выяснилось, что панцири многих серьёзно повреждены и частично растворены закислённой водой океана. Также у ракообразных были отмечены нарушения сенсорных и поведенческих функций.
Ранее британские океанографы предположили, что кислотность Мирового океана в ближайшее время побьёт рекорд за период 14 млн лет и к 2100 году достигнет показателя 7,8. Это приведёт к гибели кораллов, а также лишит промысловых рыб обоняния и способности распознавать хищников, писал NEWS.ru.
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