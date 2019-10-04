Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Первопроходец Северного полюса, капитан ледоколов «Арктика», «Ленин» и «Россия» Александр Баринов сообщил, что в России наблюдается активное развитие ледокольной отрасли. Новые ледоколы заменят флот, построенный ещё во времена СССР.

Россия была и останется мировой ледокольной державой. Ни в одной стране больше атомных ледоколов нет,рассказал изданию «ПолитЭксперт» Баринов.

Он сообщил, что на сегодняшний день новый атомный ледокол «Арктика» имеет самую сильную установку, но уже строятся ещё два ледокола подобной мощности: «Сибирь» и «Урал».

В Арктике без ледоколов делать нечего, нужно иметь хороший ледокольный атомный флот, — подчеркнул Баринов.

Как писал News.ru, пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика». После необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности, а затем начнутся и ходовые испытания.

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