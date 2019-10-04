https://static.news.ru/photo/4e694d90-e6b1-11e9-b402-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Первопроходец Северного полюса, капитан ледоколов «Арктика», «Ленин» и «Россия» Александр Баринов сообщил, что в России наблюдается активное развитие ледокольной отрасли. Новые ледоколы заменят флот, построенный ещё во времена СССР.

Россия была и останется мировой ледокольной державой. Ни в одной стране больше атомных ледоколов нет, — рассказал изданию «ПолитЭксперт» Баринов.

Он сообщил, что на сегодняшний день новый атомный ледокол «Арктика» имеет самую сильную установку, но уже строятся ещё два ледокола подобной мощности: «Сибирь» и «Урал».

В Арктике без ледоколов делать нечего, нужно иметь хороший ледокольный атомный флот, — подчеркнул Баринов.

Как писал News.ru, пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика». После необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности, а затем начнутся и ходовые испытания.