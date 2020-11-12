Канадцы придумали простейший революционный способ быстрого протрезвления

В новом исследовании, опубликованном в журнале
Обычно 90% алкоголя (водки или этилового спирта) выводится из организма человека исключительно печенью. Причём с некой постоянной скоростью, повлиять на которую проблематично. И в настоящее время нет лучшего метода, кроме диализа, с помощью которого можно было бы «выгонять» алкоголь из крови. Получается, что в качестве безальтернативных вариантов нейтрализации опасного для жизни уровня алкоголя пока остаются озонотерапия, внутривенное введение специальных растворов, механическая вентиляция лёгких и устранение любых сбоев в работе сердца с помощью обычных лекарств.
Принцип, лежащий в основе подхода исследовательской команды, заключается в том, чтобы лишь задействовать лёгкие для выдоха алкоголя. И чем интенсивнее дыхание, тем больше алкоголя из организма можно вывести.
Учёные обнаружили, что гипервентиляция действительно способна выводить алкоголь как минимум в три раза быстрее, чем это делает наша печень.
Но нельзя просто «гипервентилировать», потому что через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание, — объяснил анестезиолог и старший научный сотрудник Исследовательского института больницы общего профиля (TGHRI) в Торонто Джозеф Фишер (Joseph Fisher).
При гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — мы выводим из крови углекислый газ вместе с «усвоенным» алкоголем. А уменьшение содержания этого газа в крови является причиной таких симптомов, как головокружение, покалывание или онемение рук и ног, а также обмороки.
Доктор Фишер и его команда использовали устройство, которое позволяет пациенту «распрощаться» с алкоголем благодаря гипервентиляции, возвращая вместе с тем в организм то количество углекислого газа, которое необходимо для поддержания его нормального уровня в крови. Независимо от степени гипервентиляции (интенсивного дыхания, которое превышает потребности организма в кислороде).
В разработанном девайсе размером с небольшой портфель используется система клапанов, несколько соединительных трубок, маска и маленький резервуар со сжатым углекислым газом.
Это очень простое, «низкотехнологичное» устройство, которое можно изготавливать в любой точке мира: для этого не потребуется электроники, компьютеров или фильтров. И почти необъяснимо, почему мы не пробовали его ещё несколько десятилетий назад, — сказал доктор Фишер.
Данное исследование является первой научной демонстрацией того, что базовая скорость выведения алкоголя может быть значительно превышена при использовании элементарной гипервентиляции,
Авторы разработки рекомендуют медикам в других странах провести дальнейшие валидационные тесты, чтобы понять, как эту технологию можно применить в клинических условиях.
Ранее NEWS.ru писал, что хиромант Иван Громов рассказал, как по ладони распознать склонного к алкоголизму человека.
По его словам, на правой руке любителей выпить можно найти так называемую линию яда, или линию печени. Она располагается совсем близко к запястью.