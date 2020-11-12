Канадцы придумали простейший революционный способ быстрого протрезвления

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports , группа учёных под руководством доктора Джозефа Фишера представила доказательства эффективности нового простого метода, который может изменить правила «спасательной» терапии при тяжёлой алкогольной интоксикации. Уникальный девайс экспериментаторы успешно протестировали на добровольцах в лабораторных условиях.

Обычно 90% алкоголя (водки или этилового спирта) выводится из организма человека исключительно печенью. Причём с некой постоянной скоростью, повлиять на которую проблематично. И в настоящее время нет лучшего метода, кроме диализа, с помощью которого можно было бы «выгонять» алкоголь из крови. Получается, что в качестве безальтернативных вариантов нейтрализации опасного для жизни уровня алкоголя пока остаются озонотерапия, внутривенное введение специальных растворов, механическая вентиляция лёгких и устранение любых сбоев в работе сердца с помощью обычных лекарств.

Принцип, лежащий в основе подхода исследовательской команды, заключается в том, чтобы лишь задействовать лёгкие для выдоха алкоголя. И чем интенсивнее дыхание, тем больше алкоголя из организма можно вывести.

Учёные обнаружили, что гипервентиляция действительно способна выводить алкоголь как минимум в три раза быстрее, чем это делает наша печень.

Но нельзя просто «гипервентилировать», потому что через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание, — объяснил анестезиолог и старший научный сотрудник Исследовательского института больницы общего профиля (TGHRI) в Торонто Джозеф Фишер (Joseph Fisher).

При гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — мы выводим из крови углекислый газ вместе с «усвоенным» алкоголем. А уменьшение содержания этого газа в крови является причиной таких симптомов, как головокружение, покалывание или онемение рук и ног, а также обмороки.

Доктор Фишер и его команда использовали устройство, которое позволяет пациенту «распрощаться» с алкоголем благодаря гипервентиляции, возвращая вместе с тем в организм то количество углекислого газа, которое необходимо для поддержания его нормального уровня в крови. Независимо от степени гипервентиляции (интенсивного дыхания, которое превышает потребности организма в кислороде).

В разработанном девайсе размером с небольшой портфель используется система клапанов, несколько соединительных трубок, маска и маленький резервуар со сжатым углекислым газом.

Это очень простое, «низкотехнологичное» устройство, которое можно изготавливать в любой точке мира: для этого не потребуется электроники, компьютеров или фильтров. И почти необъяснимо, почему мы не пробовали его ещё несколько десятилетий назад, — сказал доктор Фишер.

Данное исследование является первой научной демонстрацией того, что базовая скорость выведения алкоголя может быть значительно превышена при использовании элементарной гипервентиляции, информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org.

Авторы разработки рекомендуют медикам в других странах провести дальнейшие валидационные тесты, чтобы понять, как эту технологию можно применить в клинических условиях.

Ранее NEWS.ru писал, что хиромант Иван Громов рассказал, как по ладони распознать склонного к алкоголизму человека.

По его словам, на правой руке любителей выпить можно найти так называемую линию яда, или линию печени. Она располагается совсем близко к запястью.