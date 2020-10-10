Хиромант пояснил, как по ладони распознать алкоголика

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Хиромант Иван Громов рассказал, как по ладони распознать склонного к алкоголизму человека.

По его словам, на правой руке любителей выпить можно найти так называемую «линию яда» или «линию печени». Она располагается совсем близко к запястью. Наличие линии говорит о том, что у человека могут быть проблемы с печенью.

Всё усугубляется, если подобная линия есть и на левой руке. Левая рука говорит о, так скажем, наследственности человека. То есть если у человека на левой руке есть такая линия, то это может говорить о том, что у него в роду, среди его прямых родственников могли быть подобные проблемы, — отметил Громов в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, стоит обратить внимание на наличие «линии головы» и «линии жизни». Если они протяжённо соединены в самом начале, это может говорить о том, что человек не уверен в себе. Как правило, такие люди нередко прибегают к спиртному как к спасению от различных забот.

Ранее NEWS.ru писал, что порядка 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, при этом каждый четвёртый мужчина страдает алкоголизмом, заявил и.о. генерального директора ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России Зураб Кекелидзе в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью.