Гейтс счёл возможным создание к 2021 году нескольких вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/258f8e24-0326-11eb-bc63-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцины от коронавирусной инфекции могут появиться к началу 2021 года. Об этом заявил американский бизнесмен, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к началу следующего года. На самом деле, скорее всего, у нас будет уже несколько вакцин, — сказал предприниматель на мероприятии по запуску инициативы ООН ACT-Accelerator для справедливого распределения средств борьбы с пандемией.

Гейтс считает необходимым обеспечить доступ к вакцине для жителей бедных стран. Он уверен, что препараты позволят спасти миллионы жизней. Вакцины будут способствовать разработке плана по полному искоренению коронавирусной инфекции в мире, убеждён бизнесмен.

Основатель Microsoft напомнил, что для победы над коронавирусом необходимо произвести миллиарды доз вакцин, профинансировать их закупку, а также доставить их по всему миру. Гейтс отметил, что обладающие низким доходом страны не смогут позволить себе достаточное количество доз.

Предприниматель подчеркнул, что было подписано новое соглашение между Благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также 16 фармацевтическим компаниями. Согласно этому документу, компании соглашаются ускорить производство вакцины и обеспечить их широкое распространение.

NEWS.ru писал, что Роспатент зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Её разработал новосибирский центр «Вектор». Клинические исследования препарата, получившего название «ЭпиВакКорон», завершились сегодня. Он будут выпущен в гражданский оборот в двух вариантах.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Всего учёные в РФ разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавирусной инфекции.