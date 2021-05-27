В Минздраве рассказали, как вакцинация от COVID влияет на беременных

https://static.news.ru/photo/40b999f0-bef2-11eb-bcad-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что более 100 тысяч женщин в мире привились от коронавируса, не зная о своей беременности. Никаких негативных эффектов не было выявлено ни в одном случае, отметила специалист.

Адамян также сообщила , что вакцинация беременных из групп риска по COVID-19 в России станет приоритетной, когда будет разработано положение, регламентирующее данный процесс.

За рубежом, по крайней мере в Америке, <...> рекомендуется вакцинировать беременных, особенно тех, которые являются группой риска. Тех беременных, у которых есть диабет второго типа, ожирение, гипертония, какие-то нарушения иммунитета и так далее. Я думаю, что мы к этому моменту тоже скоро подойдём, — сказала специалист.

Адамян допустила, что ребёнок, находясь в утробе матери, может получить антитела к коронавирусу через плаценту. Кроме того, иммунитет может быть передан в процессе грудного вскармливания, добавила специалист.

Ранее в Бразилии приостановили вакцинацию беременных препаратом от AstraZeneca из-за смерти привитой женщины. Связь прививки с этим событием, однако, ещё достоверно не установлена.