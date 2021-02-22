Частота дождей в тропиках может удвоиться из-за глобального потепления

https://static.news.ru/photo/a6ef1b0a-75c8-11eb-8fce-96000091f725_660.jpg Фото: Consejo/Imagebroker.com/Global Look Press

Исследование климатологов выявило, что из-за глобального потепления дожди в тропических районах Земли могут начать идти вдвое чаще, чем в настоящее время. Это, в свою очередь, вызовет больше наводнений.

Существующие климатические модели показывают, что уровень осадков в тропиках увеличится из-за глобального потепления. При этом прогнозируется, что колебания температур поверхности океана изменятся не так значительно. Научный сотрудник Национального университета Пусана (Южная Корея) Юн Кенсук, один из авторов последнего исследования, отметила, что изменится сам характер связи между температурой поверхности океана и экстремальными осадками.

Кенсук и её коллеги рассчитали изменения в характере выпадения осадков в Тихом океане, используя 20 современных климатических моделей. Уровень осадков в экваториальных широтах и тропиках в Тихоокеанском регионе постоянно меняется из-за двух фаз осцилляции, называемых Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Первая фаза связана с резким потеплением верхнего слоя воды, вторая — с похолоданием. Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга каждые несколько лет.

Расчёты учёных показали, что глобальное потепление резко усилит различия между двумя фазами осцилляции. Из-за этого в ближайшие 80 лет Эль-Ниньо будет вызывать вдвое больше дождей в тропиках. Исследователи призывают учитывать новый климатический режим при прогнозировании условий жизни в странах, на которые влияют Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Подробности научной работы приведены в журнале Communications Earth & Environment.

Ранее вице-президент по устойчивому развитию Всемирного банка Юрген Фогель заявил, что в ближайшие годы из-за климатических изменений на Земле около 132 миллионов человек в разных странах могут оказаться на грани нищеты, писал NEWS.ru.