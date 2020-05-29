Больные тяжёлой формой коронавируса подвержены венозному тромбозу

https://static.news.ru/photo/b5f33130-a1c1-11ea-914e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira via imago-images.de/Global Look Press

Пациенты с тяжёлой формой коронавирусной инфекции часто страдают от спонтанного формирования тромбов. Об этом заявила группа французских учёных.

Тромбоз глубоких вен был диагностирован у 65% госпитализированных. Среди пациентов в реанимации он возникал у 79% больных. Также от тромбов страдали 15% заболевших, которым регулярно производили процедуры по разжижению крови.

Учёные полагают, что сгущение крови происходит из-за мощной воспалительной реакции, которая влияет на появление сигнальных молекул. Они повышают свёртываемость крови.

Если гипотеза медиков подтвердится, то при систематическом лечении коронавируса необходимо будет использовать антикоагулянты — средства, которые разжижают кровь, пишет научный журнал JAMA Open Network.

NEWS.ru сообщал, что французские учёные из Института Пастера пришли к выводу, что лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет. В исследовании принимали участие 160 докторов, которые болели COVID-19 в лёгкой форме. Через 15 дней с начала заболевания у них сформировались антитела.