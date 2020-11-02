Австралийцы нашли одно на 25 миллионов штук яйцо с тремя желтками

https://static.news.ru/photo/d6deeafc-1cef-11eb-9293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы фермы нашли одно на 25 млн штук куриное яйцо с тремя желтками. Его снесла птица, жившая на семейном земельном участке в штате Южная Австралия (Австралия).

Это был абсолютно обычный день, я подобрал это огромное яйцо и пошёл домой. Разбиваю — и оттуда вываливаются три желтка. <...> Я очень сильно удивился, — рассказал телеканалу ABC News 14-летний сын владельцев фермы.

Необычное яйцо парень пожарил. По его словам, на вкус оно ничем не отличалось от обычной яичницы. По мнению Сони Лю, птицевода Сиднейского университета, подобное явление можно сравнить с появлением на свет очень крупного младенца.

Накануне в Нидерландах гей-пара пингвинов украла из гнезда яйцо пары пингвинов-лесбиянок. Так, необычный инцидент произошёл в зоопарке «Диренпарк» города Амерсфорт. Примечательно, что гей-пара живёт бок о бок с 17 пингвинами и при этом является доминирующей.

По словам смотрителя зоопарка Сандеры Дро, новое яйцо вряд ли порадует птиц. В настоящее время пингвины пытаются его высидеть, однако их старания не приносят никакого результата, писал NEWS.ru.