Астрономы призвали построить базу на Луне до 2025 года

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Учёные из Редингского университета (Великобритания) заявили, что космическим державам стоит поторопиться с лунными миссиями, в рамках которых на спутнике Земли предполагается создание баз. Специалисты считают, что в 2025 году солнечная активность достигнет пика, что серьёзно осложнит любые действия человека на Луне. О результатах исследования по этой тематике пишет издание New Scientist.

Научное сообщество всё ещё спорит, есть ли закономерность в появлении солнечных бурь. В некоторых научных работах представлены методики просчёта вероятности развития этого явления. В рамках нового исследования учёные применили сразу две модели: в одной бури происходят случайным образом, в другой — зависят от пика солнечной активности. Анализ показал , что в 99% случаев серьёзные бури были связаны с пиком активности звезды.

Если полагаться на эти данные, вероятно, Солнце будет более стабильно в первой половине этого десятилетия, чем во второй. Это особенно стоит учитывать космическим агентствам, которые планируют миссию на Луну. Если вы хотите защитить здоровье астронавтов, стоит внимательно отнестись к анализу погоды в космосе, — отмечают авторы исследования.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская госкорпорация создаст специальную дирекцию, которая займётся подготовкой к лунным миссиям.