Астероид с футбольное поле пролетел мимо Земли

https://static.news.ru/photo/c5a381e2-d746-11ea-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, прошёл от Земли на безопасном расстоянии.

Об этом заявила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублёва. По её словам, астероид должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли 5 августа в 19:35.

Подобные астероиды пролетают каждые две недели — месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите, — цитирует её агентство.

Отмечается, что астероид должен был пролететь в четырёх миллионах километров от Земли — в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. Однако опасность его заключается в том, сообщают специалисты, что он пересекает орбиту нашей планеты. Всего выявлено около 15 тысяч таких объектов, и за каждым из них ведётся наблюдение.

Как писал NEWS.ru, открытое 14 августа 2009 года небесное тело имеет размеры от 84 до 190 метров. Оно приблизится к Земле на расстояние, которое в семь раз больше дистанции между нашей планетой и Луной — около 3,2 млн км. Скорость составит 13,4 км/с.

Астероид относится к так называемым аполлонам — группе небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли. Следующий раз 2009 PQ1 приблизится к нашей планете только в 2137 году.