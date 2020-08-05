Астероид с футбольное поле пролетел мимо Земли

Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, прошёл от Земли на безопасном расстоянии.
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Подобные астероиды пролетают каждые две недели — месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите, — цитирует её агентство.
Отмечается, что астероид должен был пролететь в четырёх миллионах километров от Земли — в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. Однако опасность его заключается в том, сообщают специалисты, что он пересекает орбиту нашей планеты. Всего выявлено около 15 тысяч таких объектов, и за каждым из них ведётся наблюдение.
Как писал NEWS.ru, открытое 14 августа 2009 года небесное тело имеет размеры от 84 до 190 метров. Оно приблизится к Земле на расстояние, которое в семь раз больше дистанции между нашей планетой и Луной — около 3,2 млн км. Скорость составит 13,4 км/с.
Астероид относится к так называемым аполлонам — группе небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли. Следующий раз 2009 PQ1 приблизится к нашей планете только в 2137 году.
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