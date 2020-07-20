Определили по фекалиям: антропологи узнали «возраст» древних людей Америки

https://static.news.ru/photo/f7a3cc78-c9d7-11ea-b42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Первые люди на Американском континенте появились раньше, чем считали до сих пор. К такому выводу пришла международная группа антропологов из США и Великобритании.

Им удалось доказать, что древние люди жили на материке более 12 тысяч лет назад — до возникновения культуры Кловис, представители которой прежде считались первыми жившими здесь племенами. Учёные нашли свидетельства присутствия более ранних поселенцев в пещерах Пэйсли в штате Орегон на западе США, пишет Science Advances.

Убеждение о том, что кловисская культура была первой, доминировало на протяжении большей части XX века. Эти люди оставили после себя характерные большие каменные орудия. Тем не менее версии о том, что до них на континенте были и другие группы людей, звучали и прежде. Все свидетельства присутствия древнейшего человека в Америке были найдены ещё в 1930-х годах. Однако однозначно датировать возраст таких стоянок, чтобы подтвердить догадки, было непросто. Для этого нужны были фрагменты костей, а их найти не получалось.

Узнать, когда именно люди населяли эту местность, помогли копролиты — окаменевшие фекалии.

До этого были попытки определить их возраст с помощью теста ДНК. Он является достаточно популярным при подобных исследованиях. Однако древняя ДНК из копролитов считается не вполне надёжным способом. Дело в том, что учёные пока не знают, насколько хорошо она может сохраняться и как меняется в отложениях.

Это привело к спорам в научном сообществе о ДНК из копролитов, найденных в пещерах Пэйсли, так как известно, что через них периодически протекала вода. Первоначально предполагаемый «возраст» фекалий определили в 12,4 тысячи лет.

На этот раз исследователи провели перекрёстный анализ митохондриальной ДНК и липидных биомаркеров — стеролов и желчных кислот. Проверили больше двух десятков образцов, подходящими для изучения признали 13. По «возрасту» самого старого уточнили: фекалиям 12,2 тысячи лет.

Нынешнее исследование доказало: древние люди действительно жили в пещерах Пэйсли ещё до представителей культуры Кловис.

Примечателен и другой момент. Часть фекалий определена как собачьи. Причём в образцах присутствовали смешанные собачьи и человеческие липиды и ДНК. Это значит, что собаки употребляли человеческие фекалии — так животные делают и сейчас. Следовательно, они жили с человеком и были одомашнены.

Понимание этого вкупе с найденным материалом, который используется для изготовления корзин, поможет лучше понять быт древних людей Америки, считают учёные.

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