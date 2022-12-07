Журова: Россия вернется на Олимпийские игры после окончания СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия вновь поучаствует в Олимпийских играх под собственным флагом и со своим гимном после окончания СВО, когда будет подписан мирный договор, передает Lenta.ru. При этом парламентарий допустила, что если Россию будут отстранять от участия в спортивном мероприятии слишком долго, придется создать альтернативу Олимпийским играм. Она считает, что это могло бы произвести революцию в спорте.

Впрочем, если нас будут отстранять слишком долго, возможно, России придется инициировать некую альтернативу Олимпийских игр с ценностями, которых придерживаются спортсмены: например, когда женщины соревнуются только с женщинами. Думаю, найдутся и сторонники такого подхода и произойдет какая-то революция в спорте, — полагает Журова.

Депутат подчеркнула: до достижения мира в ходе украинского конфликта важно не допустить появления такого прецедента. как предоставление российским спортсменам допуска к участию в Олимпиаде в обмен на осуждение спецоперации и политики России. Парламентарий уточнила, что подобный подход уже практикуется некоторыми спортивными федерациями и является неприемлемым, так как ставит спортсменов в «жуткое» положение.

Журова ранее заявила, что происходящая сейчас на Западе дискредитация российских спортсменов является неприемлемой. Комментируя разрешение шахматистам из России играть под флагом ФИДЕ до конца 2023 года, парламентарий напомнила, что еще в марте шахматист Сергей Карякин был отстранен от соревнований из-за поддержки правительства. Подобных инцидентов, по ее словам, не случалось даже во время холодной войны и существования СССР.