Журналист-морж спас свалившуюся под лёд собаку во время съёмок репортажа

https://static.news.ru/photo/7c7c161a-5a76-11eb-b3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белгородский журналист Александр Сашнев прямо во время работы бросился спасать провалившуюся под лёд собаку. Мужчина находился на рабочем выезде, когда несчастное животное свалилось в ледяную воду.

Сам Сашнев вспоминает, что вместе с оператором приехал к одному их водоёмов города, чтобы снять репортаж об утках. Команда уже заканчивала съёмку и собиралась уезжать обратно в редакцию, когда к ним подошли дети и сообщили, что недалеко под лёд упала собака.

Тогда журналист не растерялся, несмотря даже на 20-градусный мороз. Он разделся и бросился в воду. Всё это время оператор снимал происходящее на видео. К счастью, всё обошлось благополучно и сотрудник прессы вместе со спасённым животным вышел на берег.

По его словам, мальчики, сообщившие о произошедшем, ждали его на берегу. Один из них снял свою куртку и укрыл замёрзшее животное. Мимо проезжал один из неравнодушных горожан. Он посадил ребят к себе в машину вместе с собакой, чтобы отвезти «компанию» либо домой, либо в ветеринарную клинику.

Сашнев признаётся, что уже порядка пяти лет занимается моржеванием. Правда, каждое окунание в прорубь воспринимается так, как будто погружаешься первый раз. В этой же ситуации журналист, по его словам, не думал о ледяной воде или о том, что его там ждёт.

В данной ситуации не было времени на раздумья — холодно, не холодно, что меня ждёт в воде... Собака скулила, взывая о помощи, действовать надо было быстро, — поведал сотрудник СМИ в разговоре с РИА Новости.

Мужчина также поделился своими планами на будущее. Он надеется, что сможет забрать спасённую собаку к себе домой. Журналист отметил, что его кота зовут Тимон, а собаку он планирует назвать Пумбой. Правда, пока он не может себе позволить привести домой ещё одно животное, так как живёт в малосемейной квартире.

По весне я бы переехал либо в большую квартиру, либо в частный дом, и тогда забрал бы пса. Это ни в коем случае не ради показухи, как кто-то может подумать. Просто я считаю, что это знаковое событие, к таким вещам стоит присматриваться, — поделился сотрудник СМИ.

До этого же времени мужчина рассчитывает пристроить собаку в приют. Правда, на текущий день он не знает, где находится животное, но надеется на очередную встречу с новым другом.

Ранее NEWS.ru писал о другой истории спасения «братьев наших меньших». Так в Ульяновске сотрудники мусоросортировочного комплекса регионального оператора «Горкомхоз» спасли кота, которого бывшие хозяева выбросили в мешке из-под мусора.