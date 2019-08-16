https://static.news.ru/photo/6b84c7e8-c031-11e9-b408-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: vk.com/le.aviateur

Жена командира лайнера Airbus A321 Дамира Юсупова, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, рассказала о реакции супруга на присвоение ему звания Героя России.

Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал, — сообщила РБК Наталья Юсупова.

Ранее News.ru писал, что командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.