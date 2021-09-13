«Запад–2021»: как проходят совместные учения РФ и Белоруссии

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.
Белорусско-российские учения «Запад-2021» продлятся до 16 сентября на девяти полигонах в Российской Федерации и на пяти — в Белоруссии. В ходе основного этапа Вооружённые силы России вместе с воинскими контингентами ВС Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника. Особое внимание будет уделено ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому группировки условного противника.
Ожидается, что 13 сентября учения, которые проходят на полигоне «Мулино» Нижегородской области, посетит президент России Владимир Путин.
Совместные учения РФ и Белоруссии«Запад–2021»
vk.com/mil
На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника
vk.com/mil
Высадка десанта с больших десантных кораблей
vk.com/mil
На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника
vk.com/mil
Бронетранспортер БТР-80
vk.com/mil
Совместные учения РФ и Белоруссии«Запад–2021»
vk.com/mil
Высадка десанта с больших десантных кораблей
vk.com/mil
Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 Балтийского флота
vk.com/mil
Бронетранспортер БТР-80
vk.com/mil
Высадка десанта с больших десантных кораблей
vk.com/mil
Инженерная разведка пути выдвижения войск в рамках тактического учения инженерно-саперного подразделения
vk.com/mil
Танки в маскировке на совместных стратегических учениях «Запад-2021» вооруженных сил России и Белоруссии
Виктор Толочко/РИА Новости
Вертолет Ка-52 ВКС России над военным полигоном Обуз-Лесновский под Барановичами
Виктор Толочко/РИА Новости