«Запад–2021»: как проходят совместные учения РФ и Белоруссии

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.

Белорусско-российские учения «Запад-2021» продлятся до 16 сентября на девяти полигонах в Российской Федерации и на пяти — в Белоруссии. В ходе основного этапа Вооружённые силы России вместе с воинскими контингентами ВС Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника. Особое внимание будет уделено ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому группировки условного противника.

Ожидается, что 13 сентября учения, которые проходят на полигоне «Мулино» Нижегородской области, посетит президент России Владимир Путин.