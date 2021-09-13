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«Запад–2021»: как проходят совместные учения РФ и Белоруссии
Россия

«Запад–2021»: как проходят совместные учения РФ и Белоруссии

15:01, 13 сентября 2021
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз. 

Белорусско-российские учения «Запад-2021» продлятся до 16 сентября на девяти полигонах в Российской Федерации и на пяти — в Белоруссии. В ходе основного этапа Вооружённые силы России вместе с воинскими контингентами ВС Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника. Особое внимание будет уделено ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому группировки условного противника.

Ожидается, что 13 сентября учения, которые проходят на полигоне «Мулино» Нижегородской области, посетит президент России Владимир Путин.

Совместные учения РФ и Белоруссии«Запад–2021»

vk.com/mil

На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника

vk.com/mil

Высадка десанта с больших десантных кораблей

vk.com/mil

На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника

vk.com/mil

Бронетранспортер БТР-80

vk.com/mil

Совместные учения РФ и Белоруссии«Запад–2021»

vk.com/mil

Высадка десанта с больших десантных кораблей

vk.com/mil

Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 Балтийского флота

vk.com/mil

Бронетранспортер БТР-80

vk.com/mil

Высадка десанта с больших десантных кораблей

vk.com/mil

Инженерная разведка пути выдвижения войск в рамках тактического учения инженерно-саперного подразделения

vk.com/mil

Танки в маскировке на совместных стратегических учениях «Запад-2021» вооруженных сил России и Белоруссии

Виктор Толочко/РИА Новости

Вертолет Ка-52 ВКС России над военным полигоном Обуз-Лесновский под Барановичами

Виктор Толочко/РИА Новости

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