https://static.news.ru/photo/40bf04e2-5267-11ea-8ec9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Актуальные вопросы отношений США и России обсудили новый посол Соединённых Штатов Джон Салливан и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Встреча прошла 18 февраля.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, — говорится в сообщении ведомства.

При этом Рябков пожелал Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога.

Отмечается, что в тот же день Рябков встретился с послом Кубы в Москве Херардо Пеньяльвером Порталем.

Американский посол вручил верительную грамоту президенту России Владимиру Путину 5 февраля. Дипломат начал работать в Госдепе США с мая 2017 года. В апреле 2018-го Салливан 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США после отставки Рекса Тиллерсона. Осенью 2019 года Салливан заявлял, что отношения России и США «деградировали», однако необходимо продолжать сотрудничество с Москвой.

Как писал NEWS.ru ранее, посол США в России Джон Салливан сообщил, что улучшение отношений между странами — его приоритетная задача. Посол подчеркнул, что страны уже осуществляют сотрудничество по нескольким направлениям.