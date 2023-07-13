Замглавы «Энергии» назвал дефицит рабочих рук в России беспрецедентным Замглавы «Энергии» Акимов: РФ столкнулась с острейшим дефицитом на рынке труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия столкнулась с самым острым дефицитом рабочей силы за всю постсоветскую историю, сообщил заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Акимов на площадке международного кадрового конгресса «ОПК: резервы и возможности». Он добавил, что из 75,6 миллиона трудоустроенных граждан только 15 миллионов представляют интерес для работодателей.

Самый острый дефицит труда в этом году за всю постсоветскую историю. Меня очень угнетает цифра, на которую я посмотрел. Статистика показывает, что из 75,6 миллиона трудоустроенных граждан только 15 представляют интерес для работодателей. Многие говорят, и это соотносится с нашим временем: «людей много, а выбрать не из кого», — заявил Акимов.

По его словам, корпорация «Энергия» сама помогает готовить студентов, которые в итоге трудоустраиваются в ракетную отрасль. За последнее время договор целевой подготовки с корпорацией заключили 346 тысяч человек, 433 тысячи молодых людей проходят практику без целевых обязательств, 39 тысяч человек получают специальную стипендию.

Ранее в госкорпорации «Ростех» NEWS.ru рассказали, что оборонное производство сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов. После начала военной операции на территории Украины от предприятий оборонной промышленности потребовалось нарастить производство, рассказали в Ростехе. Поэтому все предприятия начали работать в несколько смен, некоторые — круглосуточно.