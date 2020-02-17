Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отказалась поддержать в текущей редакции законопроект об обязательной возрастной маркировке игр. Изменения признаны не эффективными. Отмечается, что предлагаемые поправки не смогут ограничить детей от игр, наносящих вред их развитию и здоровью.
Законопроект не предусматривает правовые механизмы пресечения распространения среди детей видео-, компьютерных и онлайн-игр, наносящих вред их развитию и здоровью, что является критически важным для осуществления надлежащего регулирования указанной сферы, — приводит сообщение отзыва кабмина ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты Роскачества сообщили, что побороть детскую компьютерную зависимость помогут увлечение детей деятельностью вне дома, а также ограничение ребёнка в доступе к деньгам и к играм.