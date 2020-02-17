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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по заболеваемости россиян острыми респираторными инфекциями. По данным ведомства, недельный эпидемиологический порог превышен в 31 субъекте и 11 центральных российских городах.

В рамках подготовки к сезонному всплеску заболеваемости в России было привито от гриппа чуть больше половины населения, почти 74 миллиона человек. В зоне риска находятся дети от 3 до 14...