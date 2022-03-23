Захарова прокомментировала отказ России от мирных переговоров с Японией

Обсуждение подписания мирного договора России и Японии невозможно в связи с недружественной позицией Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По её словам, японское руководство пытается нанести точечный ущерб интересам России, вводя против неё односторонние ограничения в связи с ситуацией на Украине.

Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции, — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Япония не просто сделала ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд акций недружественного характера, в том числе ввела санкции, направленные на уничтожение сотрудничества с Россией. Она считает, что Токио не просто присоединился к «русофобскому хору», он стал обеспечивать голос Вашингтона на просторах Азиатско-Тихоокеанском региона.

Отказ от дальнейших мирных переговоров с Японией был анонсирован 21 марта Министерством иностранных дел России. Помимо этого, РФ в качестве ответной меры на японские санкции прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.

На фоне спецоперации России на Украине власти Японии ввели несколько пакетов антироссийских санкций. В частности, Япония запретила экспортировать в РФ полупроводники, устройства связи, радиолокационное и криптографическое оборудование, датчики, оптические фильтры, осциллографы и усилители сигналов. Также экспортные ограничительные меры коснулись 49 российских компаний и организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Помимо этого, японское правительство ввело персональные санкции против ряда российских высших должностных лиц.