За сутки в России выявили коронавирус у 5241 человека

https://static.news.ru/photo/56ecf8ee-d883-11ea-8eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5241 человека. Всего число заразившихся COVID-19 в РФ достигло 877 135 человек.

По состоянию на 7 августа в России выявлено 877 135 заболевших коронавирусом (+5241 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За период пандемии от коронавируса вылечились 683 592 жителя России (+ 235 за сутки), скончались от инфекции 14 725 человек (+119 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в Москве за минувшие сутки было выявлено 686 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом за последние 24 часа в столице 1353 пациента с диагностированным COVID-19 успешно завершили лечение. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, количество выздоровевших в столице достигло 187 576.