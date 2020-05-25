За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека

https://static.news.ru/photo/7bd86fd6-9f25-11ea-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России зафиксировано 174 смерти от коронавирусной инфекции. За весь период в стране от COVID-19 скончались 3807 человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 3807 человек (+174 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба.

Во всех регионах РФ выявлено 362 342 заболевших коронавирусом (+8915 за сутки), 131 129 человек выздоровели (+12 331 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за сутки в Москве вылечились от коронавируса 8033 человека, что стало новым рекордом по числу выздоровлений за 24 часа. В прошлый раз рекордное число пациентов выписалось 20 мая — 5440 человек, это на 48% меньше, чем во вторник. Общее число справившихся с болезнью в столице достигло 61 619 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.