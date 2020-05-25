В Москве зафиксировано рекордное число выздоровевших от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/bf65cab8-9f1c-11ea-8cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вылечились от коронавируса за сутки в Москве 8033 человека, что стало новым рекордом по числу выздоровлений за 24 часа.

В прошлый раз рекордное число пациентов выписалось 20 мая — 5440 человек, это на 48% меньше, чем во вторник. Общее число справившихся с болезнью в столице достигло 61 619 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится, — цитирует вице-мэра ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, самую большую в мире базу данных с результатами исследований органов грудной клетки собрали в российской столице. Она содержит более тысячи наборов томограмм, используемых для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.