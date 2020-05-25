В Москве собрали крупнейшую базу томограмм пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a03a66da-9f17-11ea-8a9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самую большую в мире базу данных с результатами исследований органов грудной клетки собрали в российской столице. Она содержит более тысячи наборов томограмм, используемых для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.

Власти города надеются, что современные технологии позволят бороться с коронавирусом эффективнее. Для создания базы данных разработчики проанализировали результаты 80 тысяч исследований, проведённых пациентам с подозрением на COVID-19, сообщает «Москва 24».

В это непростое время на помощь врачам приходит искусственный интеллект: используя технологии, медикам удаётся быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ лёгких. При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля, — пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В базе данных Калифорнийского университета в Сан-Диего находится 349 двухмерных КТ-снимков 216 пациентов, в Москве — трёхмерных. Все снимки, содержащиеся в российской базе, размечены согласно классификации, отражающей объём патологических изменений в лёгких инфицированных коронавирусом людей.

Как писал NEWS.ru ранее, шведские исследователи из Академического госпиталя Уппсальского университета обнаружили способ, который поможет облегчить тяжёлую форму коронавирусной инфекции и сохранить лёгкие пациентов.