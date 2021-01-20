За сутки в России от коронавируса умерли 612 человек

https://static.news.ru/photo/81d18a7c-5bc1-11eb-8ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 612 жителей российских регионов. Всего с начала пандемии эта инфекция унесла жизни 67 832 россиян.

По состоянию на 21 января от коронавируса в России умерли 67 832 человек (+612 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольший прирост летальных случаев от COVID-19 за последние 24 часа зафиксирован в Санкт-Петербурге (79), Москве (69) и Подмосковье (39).

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 3 655 839 жителей РФ (+21 887 за сутки), выздоровели от инфекции 3 054 218 человек (+26 902 за сутки).

Как писал NEWS.ru, специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировано ни одного летального исхода после введения вакцины от COVID-19, сообщила эксперт организации Марианджела Симао. По её словам, на данный момент в мире широко используется препарат Pfizer. Упоминаемые в СМИ побочные эффекты вакцины, в том числе анафилактический шок, являются следствием предрасположенности отдельных людей к выраженным аллергическим реакциям, подчеркнула Симао.

Также представитель организации отметила, что ВОЗ отслеживает побочные эффекты вакцин и обновляет свои рекомендации в зависимости от полученной информации. Так, сейчас оценки безопасности ожидают 12 препаратов.