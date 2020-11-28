За сутки в России коронавирусом заболели 26 683 человек

https://static.news.ru/photo/7838c5e4-3217-11eb-9072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России коронавирус официально подтвердили у 26 683 человек. Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 2 269 316 жителей РФ.

По состоянию на 29 ноября коронавирус подтверждён у 2 269 316 жителей РФ. За последние сутки выявлено 26 683 заболевших COVID-19 в 85 регионах, в том числе без клинических проявлений — 5901 (22,1%), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0,5%), ХМАО и Дагестане (0,6%).

За весь период пандемии в России выздоровели от коронавируса 1 761 457 человек (+21 987 за сутки), скончались от инфекции 39 527 жителей РФ (+459 за сутки).

Как писал NEWS.ru, число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире с момента начала пандемии превысило 62 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. К 29 ноября число зарегистрированных случаев заражения достигло 62 094 127, число жертв заболевания — 1 449 709.

При этом в США подтверждено 13 233 022 случая заражения, зарегистрировано 266 009 смертей. На втором месте по числу заражений находится Индия, там за время пандемии диагноз поставили 9 351 109 людям, умерли 136 200 пациентов. Третью строчку занимает Бразилия: 6 238 350 случаев заражения, 171 974 смерти. Россия, согласно статистике университета, находится на пятом месте с 2 223 500 заражёнными за всё время пандемии и 38 676 зарегистрированными летальными исходами.