За сутки в России коронавирус выявили у 21 152 человек

https://static.news.ru/photo/726d23f8-5af8-11eb-b364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки зарегистрировано 21 152 новых случая коронавируса в 85 российских регионах. У 11,6% заболевших (2452) не было клинических проявлений болезни. За весь период пандемии в РФ COVID-19 диагностирован у 3 633 952 человек.

По состоянию на 20 января коронавирус выявлен у 3 633 952 жителей РФ (+21 152 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число пациентов с подтверждённым COVID-19 за последние 24 часа было выявлено в Санкт-Петербурге (3347), Москве (2452) и Подмосковье (994).

Наименьший темп прироста числа заболевших зафиксирован в республиках Алтай и Тува (0,2%), а также в ЯНАО, ЕАО, Магаданской и Костромской областях (0,3%).

Выздоровели от инфекции за время пандемии 3 027 316 жителей РФ (+25 290 за сутки), скончались — 67 220 человек (+597 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшую неделю в мире зафиксированы рекордные 93 тысячи летальных исходов от коронавируса. Число умерших от COVID-19 с начала пандемии уже превысило два миллиона человек. Об этом сообщили в ВОЗ. По сравнению с показателем недельной давности смертность выросла на 9%. Около половины (47%) всех жертв инфекции приходится на Северную и Южную Америку (43 804), в Европе от коронавируса скончались 37 698 человек.

При этом с 11 по 17 января в мире зафиксировано 4,7 млн заболевших COVID-19, что на 6% ниже, чем неделей ранее. Всего в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания коронавирусом.