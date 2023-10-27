Юрист рассказала, могут ли 100 россиян владеть одной квартирой Юрист Соколова: у квартиры может быть 100 хозяев только при определенной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У квартиры могут быть 100 собственников только в случае, если жилая площадь достигает 600 квадратных метров, рассказала NEWS.ru юрист Татьяна Соколова. Она пояснила, что закон в 2022 году запретил регистрировать на праве собственности доли площадью менее 6 квадратных метров. При этом возможны исключения, если речь идет о приватизации, наследовании или вступлении в права в связи с вложением средств материнского капитала, добавила она.

Сейчас у квартиры может быть 100 хозяев, если квартира по площади позволяет 100 собственникам приобретать по 6 квадратных метров каждому. Площадь такого объекта должна быть не менее 600 квадратных метров. В этом случае на законных основаниях у квартиры будет сотня владельцев, — пояснила юрист.

Если кто-то попытается создать «резиновую квартиру» и поделить ее между множеством собственников, где доли будут меньше указанных «квадратов», то подобные действия не будут одобрены Росреестром, предупреждает Соколова. Вместе с этим продать или подарить микродолю (менее 6 квадратных метров) постороннему человеку, который не имеет долей в данной квартире, тоже запрещено, добавила она.

Распорядиться микродолей можно при соблюдении определенных условий. Например, если отчуждать ее в пользу другого долевого собственника либо два собственника микродолей общей площадью более шести «квадратов» совместно передадут права на свои доли в пользу третьего лица, — отметила Соколова.

Также, по ее словам, собственник наибольшей доли в жилом помещении вправе через суд потребовать принудительно выкупить несколько квадратных метров, которые принадлежат другому долевому собственнику. В этом случае он должен будет оплатить выкупную цену.

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