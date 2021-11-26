Юрист предупредил о штрафах за мусор в коридоре

За мусор, оставленный в коридоре, жильцам дома может грозить штраф до 5 тысяч рублей, в том числе до 3 тысяч рублей — за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности. Об этом в интервью РИА Недвижимость рассказал член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович.

По его словам, штраф за строительный мусор составляет до 2 тысяч рублей. Если жилец выбрасывает легковоспламеняющиеся предметы, ему грозит дополнительный штраф до 3 тысяч рублей. Общая сумма штрафа может достигать 5 тысяч рублей.

В случае если соседи не спешат убирать свой мусор, жильцы дома могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, где зафиксируют нарушение и проведут беседу. Если данное требование игнорируется, жильцы могут обратиться в заявлением в Роспотребнадзор. В нём следует указать номер квартиры нарушителей и частоту допущенных нарушений. Также необходимо приложить фото- или видеодоказательства и обращение в УК. Ведомство обязано провести проверку и вынести постановление о привлечении к административной ответственности. Кроме того, можно обратиться в пожарную инспекцию.

Аналогичную ответственность несут жильцы, оставляющие рядом с квартирой мусорные пакеты. Их можно привлечь за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Штраф составляет 2–3 тысячи рублей.

При этом возмущенным соседям не следует размещать гневные плакаты и оставлять сообщения в домовых чатах с указанием номера квартиры, так как они могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона о персональных данных, штраф — 5–10 тысяч рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 января 2022 года в Москве начнёт действовать новая система сбора мусора: будут введены единый региональный оператор и единая система подрядчиков, а также единые тарифы.