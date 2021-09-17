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Явка на онлайн-голосование составила около 80%

18:13, 18 сентября 2021
Явка на онлайн-голосование составила около 80% Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Общая явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в семи регионах составила порядка 73–80%. Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге в ЦИК заявил член Центризбиркома России Павел Андреев.

Уважаемые коллеги, явка по ДЭГ есть на экране за нами. Порядка 73–80% — я вот смотрю по мониторам, — сказал он.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что промежуточная явка на выборах в Госдуму по России составила 25,64%.  Она назвала регионы с самыми активными избирателями. Это Кемерово (46,86%), Тува (56,14%), Карачаево-Черкесия (52,85%). Минимальная явка на данный момент в Петербурге (14,84%), Хакасии (14,53%) и Калининградской области (14,48%).

По итогам первого дня выборов, 17 сентября, явка по России составила 16,85% от зарегистрированного числа избирателей. Эти данные не учитывают число людей, проголосовавших дистанционно. 

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-формате оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в столице 2 014 765 человек.

По данным общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иноагентом), к началу второго дня голосования зафиксировано более двух тысяч сообщений о возможных нарушениях процедуры выборов.

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