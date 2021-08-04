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В Москве простились с Ясеном Засурским
Россия

В Москве простились с Ясеном Засурским

21:01, 04 августа 2021
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В Москве простились с отцом современной российской журналистики Ясеном Засурским. У здания журфака МГУ, который он возглавлял почти 70 лет, собрались сотни выпускников, чтобы сказать спасибо и проводить учителя аплодисментами. В качестве декана, а потом президента факультета Засурский выпустил более 30 тысяч специалистов в области медиа. Среди его учеников — Яна Чурикова, Дмитрий Рогозин, Виталий Третьяков, Андрей Малахов и другие. Отпевание Ясена Засурского прошло в домовом храме Святой мученицы Татианы при МГУ. Подробности — в материале NEWS.ru.  

Мобильный репортер/АГН «Москва»
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