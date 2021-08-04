В Москве простились с Ясеном Засурским

Такси в Москве может подорожать вдвое уже 1 августа. Эксперты предрекают скачкообразный рост цен из-за введения новой системы контроля за отраслью. Программа получила название КИС «АРТ». Что это означает для клиентов и самих таксистов, а также почему новые правила могут спровоцировать неразбериху на рынке перевозок? Обо всём этом — в репортаже NEWS.ru.

Такси в Москве может подорожать вдвое уже 1 августа. Эксперты предрекают скачкообразный рост цен из-за введения новой системы контроля за отраслью. Программа получила название КИС «АРТ». Что это означает для...