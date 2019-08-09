Япония с присущим этой нации старанием продолжает игнорировать объективную реальность и убеждать себя и остальной мир в том, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые мы знаем как Курильские, на самом деле являются её «северными территориями».

На этот раз на борьбу со здравым смыслом был брошен сайт, посвящённый Олимпийским играм 2020 года, которые должны пройти в Токио. На этом сайте в разделе, посвящённом маршруту Олимпийского огня по Японии, размещена карта страны, и на неё Курилы запросто отнесены к префектуре Хоккайдо.

В принципе, ничего удивительно, не в первый раз они уже проворачивают такой трюк. Раньше, напомню, японцы без всяких сомнений поместили в начало видеоролика, подготовленного к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке, такую же «расширенную» карту страны. Тогда российский МИД оперативно вручил японскому послу ноту протеста и обвинил Токио в злоупотреблении статусом хозяина международного мероприятия. Сейчас специально проверил — ролик на месте, и Курилы в этом ролике — всё ещё «северные территории» Японии. В целом, учитывая доходящее до абсурда упорство Токио в этом вопросе, я и не ожидал, что они удалят или изменят это видео. С чего бы, если недавно они рвали и метали из-за того, что на Курилы (часть Российской Федерации) приехал премьер-министр нашей же страны. Честно говоря, мне становится даже интересно: в министерствах иностранных дел двух стран вообще кто-то ещё читает эти бесчисленные ноты протеста, или сразу сдают в архив?

Синдзо Абэ и Владимир Путин на переговорах

Вообще, не так давно премьер-министр Японии Синдзо Абэ клятвенно обещал, что до окончания своих полномочий в 2021 году подпишет с Россией мирный договор. Но если основная его тактика — тактика смертельного зануды, который надеется сломить волю оппонента монотонным бубнением своего мнения, то перспективы долгожданного мира между странами весьма туманны. В книге Джозефа Хеллера «Уловка-22» есть прекрасная реплика одного старого итальянца: «Надо знать, какие войны можно проигрывать, и уметь это делать — в этом вся штука». Японии пора бы усвоить, что Вторую Мировую они проиграли, причём проиграли так, что теперь находятся практически в ручном управлении из США и фактически под их оккупацией. Пора уже смириться с тем, что «северные территории» теперь являются землями северного соседа, и никаких перспектив пересмотреть этот статус-кво в обозримом будущем нет.

В целом, после прошлого протеста из-за визита Медведева на острова, премьер сделал очень правильно замечание: мол, чем больше возмущений высказывает Токио, тем больше поводов приезжать на острова у российского руководства. На невыносимое упорство с той стороны, нам следует отвечать необратимым вовлечением этой земли в жизнь страны. Там должно жить больше людей, там должна быть развитая инфраструктура, там должны быть наши войска в числе достаточном, чтобы только своим присутствием снимать всякие сомнения о принадлежности Курил, если у кого-то в голове они зародятся.

А ноты протеста пусть и дальше идут по назначению, бумага всё стерпит.