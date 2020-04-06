Выставку HeliRussia перенесли из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7cf82664-7814-11ea-bef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/Global Look Press

Международную выставку вертолётной индустрии HeliRussia в Москве перенесли на осень из-за коронавируса.

Мероприятие должно было состояться с 21 по 23 мая. Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и указ президента России, организаторы решили отменить HeliRussiа до осени 2020 года.

Также будут изменены даты проведения мероприятий деловой программы.

Ранее NEWS.ru писал, что в США церемонию внесения музыкантов в Зал славы рок-н-ролла пришлось перенести из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие, изначально запланированное на 2 мая, состоится 7 ноября.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.