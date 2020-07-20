Вторая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/004f2bc2-ca5c-11ea-9121-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вторая группа добровольцев, участвовавшая в тестировании разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины против коронавируса, выписана из клиники. Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук сообщила, что все 20 человек хорошо перенесли вакцинирование, побочных эффектов почти не было.

В этой группе добровольцев, так же как и в первой, были нежелательные реакции, поствакцинальные, но после второго введения, по нашим данным, их количество было буквально минимальным. Степень тяжести была лёгкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось, — цитирует ТАСС Смолярчук.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

По словам руководителя НИЦ Александра Гинцбурга, вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля. После завершения испытаний центр подаст документы на регистрацию вакцины. Кроме того, в институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

До этого Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. А замглавы правительства Татьяна Голикова отметила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе – сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.