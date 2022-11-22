Врач объяснила, как избавиться от тяжести в желудке после еды Гастроэнтеролог Филатова для избавления от тяжести в желудке посоветовала тщательно жевать пищу

Фото: shutterstock

Чтобы после еды в желудке не возникало чувство тяжести, необходимо тщательно пережевывать пищу, а также отказаться во время приема пищи от просмотра телевизора или ленты социальных сетей, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова. По словам медика, обычно большинство людей в лучшем случае делают 8–9 жевательных движений, а нужно — не менее 30 раз. В результате плохое пережевывание приводит к нарушению моторики желудочно-кишечного тракта, пища надолго оседает в животе, из-за чего возникает тяжесть, изжога и отрыжка.

Необходимо выработать привычку правильно жевать. Пока это не дошло до автоматизма, считайте каждое движение. Но ориентируйтесь и на ощущения: если чувствуете, что в еде остались крупные кусочки, не проглатывайте ее. Некоторые продукты (например, мясо) недостаточно прожевать и 30 раз, чтобы хорошо измельчить, — отметила Филатова.

Она также рекомендовала крупные куски пищи разрезать ножом и не пить жидкость при проглатывании. Также, по ее словам, за едой нельзя смотреть телевизор или читать соцсети. Максимум, что можно себе позволить, — это живое общение, подчеркнула гастроэнтеролог.

Диетолог Ирина Писарева ранее заявила: чтобы избежать переедания на Новый год, необходимо соблюдать питьевой режим. По ее словам, в день человек должен выпивать не менее 1,5 литра воды.