Врач назвал новый штамм коронавируса признаком окончания пандемии Иммунолог Жемчугов: новый подвид омикрон-штамма является признаком окончания пандемии

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Признаком окончания эпидемии назвал появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 «кентавр» специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. При этом он рекомендовал продолжать носить маски в общественных местах пожилым людям. Слова эксперта приводит ТАСС.

Текущий всплеск «омикрона» — это «хвост» пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно, — пояснил Жемчугов.

При этом он посоветовал не продолжать носить маску в общественных местах гражданам старше 80-90 лет, людям с тяжёлыми заболеваниями и тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию.

Жемчугов отметил, что «кентавр» принципиально не отличается от вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5.

Ранее главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил, что подвид омикрон-штамма «кентавр» более заразен, чем предыдущие вариации, но в то же время гораздо менее опасен для человека, и паниковать по этому поводу «абсолютно не стоит».