ВОЗ присвоила международное название российскому препарату от спаек

https://static.news.ru/photo/7431ad96-a106-11ea-be31-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Всемирная организация здравоохранения присвоила международное непатентованное наименование Адезмапимод лекарственному препарату от спаечной болезни, который под названием Серогард был разработан ГК «Фармасинтез».
Препарат ориентирован на применение в первую очередь в абдоминальной хирургии и гинекологии и не имеет аналогов в мире, — говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Уточняется, что российский препарат эффективно предотвращает спайкообразование при открытых и лапароскопических операциях на брюшной полости.
Как писал NEWS.ru, учёные Института биологии гена Российской академии наук (РАН) создали опытные препараты, которые будут исследованы на эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они представлены в двух видах — растворе и капсулах. Специалисты предполагают, что лекарства на основе неолактоферрина способны не только вылечивать заражённых COVID-19, но и препятствовать проникновению вируса в организм здоровых людей. Проведение работ уже поддержало Федеральное медико-биологическое агентство.