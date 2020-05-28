Россия

ВОЗ присвоила международное название российскому препарату от спаек

20:06, 28 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения присвоила международное непатентованное наименование Адезмапимод лекарственному препарату от спаечной болезни, который под названием Серогард был разработан ГК «Фармасинтез».

Препарат ориентирован на применение в первую очередь в абдоминальной хирургии и гинекологии и не имеет аналогов в мире, — говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Уточняется, что российский препарат эффективно предотвращает спайкообразование при открытых и лапароскопических операциях на брюшной полости. 

Как писал NEWS.ru, учёные Института биологии гена Российской академии наук (РАН) создали опытные препараты, которые будут исследованы на эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они представлены в двух видах — растворе и капсулах. Специалисты предполагают, что лекарства на основе неолактоферрина способны не только вылечивать заражённых COVID-19, но и препятствовать проникновению вируса в организм здоровых людей. Проведение работ уже поддержало Федеральное медико-биологическое агентство.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях