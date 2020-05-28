ВОЗ присвоила международное название российскому препарату от спаек

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Совместное предприятие ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга «Нацпроектстрой» может получить без конкурса контракты на сумму почти в 140 млрд рублей на строительство федеральных автодорог.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию проекта постановления правительства. Подлинность документа подтвердил источник издания, близкий к транспортному блоку правительства. Один контракт предусматривает строительство на участке трассы М4 «Дон»...