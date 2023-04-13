Военный обозреватель Суконкин назвал заниженными данные о потерях ВСУ

Фото: МО Украины

Данные о потерях ВСУ явно занижены, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Reuters накануне сообщил, что, согласно слитым материалам Пентагона, ВСУ понесли общие потери в 124 500 – 131 000 человек, в том числе 15 500 – 17 500 убитыми в бою и 109 000 – 113 500 ранеными.

По словам собеседника, в июле прошлого года были опубликованы сведения о потерях бойцов украинской армии и они не сильно отличаются от свежих данных. От подчеркнул, что за прошедший период прошло немало событий и самое страшное для ВСУ — «мясорубка» в Артемовске.

На мой взгляд, это явно заниженные цифры. Еще летом 2022-го озвучивали в Бундестаге, по-моему, сводку разведок пяти государств, где указывали цифру в 212 тысяч погибших и раненых на Украине, при чем из них не менее 70 тысяч погибших, так это было в июле 2022 года, — сказал он.

По его словам, косвенным подтверждением этих цифр может быть несостоявшееся зимнее наступление ВСУ, так как Киев был вынужден отправлять подкрепления в Артемовск (Бахмут) и Соледар, демонстрируя политическую волю удержать рубежи, что Бахмут — это крепость и сдавать ее никто не собирается.

Поэтому говорить про 17 500 тысяч погибших...Проходила информация, что были разные варианты документов — направленные на разную аудиторию — отдельно на украинскую и отдельно на российскую. И там разные цифры по потерям, — указал эксперт.

Он пояснил, что ранее украинское руководство говорило о незначительных потерях, однако сейчас риторика изменилась — в Киеве стали говорить об ужасных потерях, при этом не раскрывая цифры.

Он подчеркнул, что конфликт — насыщенный, не локальный Применяется артиллерия, авиация, мощнейшие средства поражения и обойтись 17500 тысячам погибших нелогично.

Суконкин пояснил, что согласно данным ряда ресурсов, Украина потеряла порядка 200-220 тысяч человек убитыми.