Военный эксперт предупредил США о жестком ответе на провокации у границ РФ Военный эксперт Попов предупредил США о жестком ответе на провокации у границ РФ

США ожидает жесткий ответ со стороны России в случае провокаций у границ, предупредил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. В беседе с «Народными Новостями» он пояснил, что в ответ на нарушение государственной границы над Балтийским морем двумя стратегическими бомбардировщиками В-52Н ВВС США Россия показала готовность пресечь агрессию.

Мы показали свои возможности, чтобы их вытеснить из воздушного пространства, прилегающего к нашим государственным границам. Это было сделано в пределах нормативных возможностей, достаточно дипломатично. Мы показали, что готовы к отражению агрессии, а американцы все поняли, — отметил Попов.

По словам эксперта, подобные случаи не являются чем-то новым, а привлечение самолетов-бомбардировщиков говорит о больших стратегических учениях США. Он пояснил, что Россия реагирует на подобные ситуации и отдельно их фиксирует. Попов рассказал, что воздушное судно без транспондеров с выключенными сигнальными огнями, следующее к государственным границам, является сигналом поднять самолеты-перехватчики. В случае, если иностранный самолет продолжит следование к границам, Россия может жестко ответить на провокацию.

Над Балтийским морем ранее были обнаружены две воздушные цели, выполнявшие полет в направлении российской границы. Они были классифицированы как два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США.