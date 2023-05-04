Военный эксперт объяснил, почему Россия оттягивает разгром ВСУ Военный эксперт Сивков назвал вероятный конфликт с НАТО причиной затягивания СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80 ВС РФ

Вероятность развития конфликта России и НАТО является основной причиной затягивания специальной военной операции на Украине, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Комментируя ситуацию «Царьграду», военный эксперт пояснил, что в теории ВС РФ могли бы разгромить ВСУ всего за пару месяцев, но сейчас делать такие решительные шаги нельзя.

Почему получается вот такое затягивание? Нанесем мы решительное и быстрое поражение, наши Вооруженные силы решат задачу разгрома ВСУ в течение двух-трех месяцев операции элементарно, просто в легкую, но этого не делается. Именно потому, что категорически не хотят открытого прямого вмешательства Запада, — отметил эксперт.

По словам Сивкова, перед Россией встают две основные задачи, которые надо решить перед завершением СВО. Необходимо нарастить военно-технические мощности быстрыми темпами. Эксперт отметил, что над этим направлением активно работают. Кроме того, теперь нужно окончательно сплотить «антизападный блок». Сивков отметил, что эта коалиция уже существует и включает в себя Китай, Россию и Белоруссию.

Генерал ВС США Марк Милли ранее заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной вряд ли завершится в 2023 году, поскольку обе стороны не успеют реализовать свои политические цели. По его мнению, руководство РФ в течение двух лет может согласиться на переговоры с Украиной.