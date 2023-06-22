Военный эксперт назвал задачи резервных формирований в армии РФ Военный эксперт Хатылев: основная задача резервных формирований — прикрытие государственной границы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Под резервными формированиями, скорее всего, имеется в виду 156 тысяч добровольцев, о которых ранее сообщал президент России Владимир Путин, заявил NEWS.ru военный эксперт Сергей Хатылев. Он отметил, что они заключат контракт, чтобы штатно войти в Министерство обороны РФ. По его словам, основная задача этих частей — прикрытие государственной границы.

Кроме того, резервные формирования будут заниматься боевой подготовкой, одиночной выучкой, созданием подразделений, а также частей различного назначения — мотострелков, инженерных войск, РХБЗ и т.д., — сказал Хатылев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к концу июня Россия сформирует резервную армию, а в ближайшее время — армейский корпус. Они получат более 3700 единиц техники. До этого стало известно, что еще четыре добровольческих формирования, участвующих в военной операции на Украине, оформили контракты с Министерством обороны РФ. Общее число таких подразделений превысило 20.

50 добровольцев народных дружин в Курской области прошли обучение под руководством инструкторов Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Из них будет сформирован мобилизационный резерв для обеспечения самообороны.