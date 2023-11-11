Военэксперт заявил о попытках ВСУ контратаковать на двух направлениях СВО Эксперт Матвийчук: самые активные бои шли на Авдеевском и Купянском направлениях

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на Авдеевском и Купянском направлениях, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, на остальных участках идут позиционные бои.

Предположу, что на вечер 10 ноября самые активные бои шли на двух направлениях — Авдеевка и Купянск. Там ВСУ, под Купянском, пытаются атаковать, восстановить утраченные позиции, а под Авдеевкой ВСУ пытаются перебросить резервы, провести ротацию, но Россия им не дает этого сделать, — отметил он.

Матвийчук указал на упадок артиллерийских войск ВСУ, поскольку артобстрелы слабеют, снижается активность украинских ДРГ. По всей видимости, ВСУ начали отвод войск и готовят позиции для позиционного противостояния грядущей зимой, предположил он. Как предполагает военный эксперт, российская армия применяет комплексную систему противодействия попыткам ВСУ атаковать, из-за чего украинцы даже не успевают выйти на передний край.

Системы разведки работают от 150 км и дальше, мы видим, как ВСУ подходят к нашим позициям, и наносим комплексное огневое поражение. И, конечно же, это ВКС и артиллерия, — пояснил эксперт.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что власти Украины напрасно пытаются придать оптимизм войскам, обороняющим Авдеевку. По его мнению, этот город, ставший украинской крепостью, обречен. Он также подчеркнул, что ВСУ пытаются пробиться в сторону Вербового в Запорожской области, однако несут большие потери.

Накануне военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска продвигаются к юго-востоку от Петровского на Авдеевском направлении. Данную информацию, по его словам, подтверждает противник.