Военэксперт: типовые бункеры ВСУ не спасают от российских бомб Полковник Тимошенко: бомба ВС РФ достанет бункеры ВСУ под землей

Фото: МО Украины

Типовые бункеры, поставляемые украинской армии предприятиями миллиардера Рината Ахметова, не спасут от российских планирующих авиабомб, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, бункеры закапывают на глубину в полтора метра, тогда как 500-килограммовая бомба проникает в грунт перед взрывом гораздо глубже.

Для справки: 500-килограммовая бомба уходит в грунт — в легкий суглинок — на 11 метров. А те бомбы, что потяжелее, могут уйти в землю и на 15 метров, — пояснил Тимошенко.

По его мнению, даже в случае небольшого промаха бункер все равно будет уничтожен силой близкого взрыва. Половина массы бомбы — это взрывчатка, отметил полковник.

Даже если бомба немножко промажет по бункеру, то воронкой его все равно вывернет, ведь типовой бункер размером с вагон. Дело в том, что половина веса бомбы — это взрывчатка, и от такой «полутонки» получается воронка глубиной до восьми метров. Для тех, кто в этот момент находится в таком убежище, вариантов не остается: их прямо в этом бункере и похоронит, — сказал Тимошенко.

Ранее бойцы Национальной гвардии Украины пожаловались на большие потери от российских планирующих авиабомб. По информации издания, подобные боеприпасы поражают в том числе и подземные укрепления ВСУ.

Агентство Bloomberg сообщило, что принадлежащий украинскому миллиардеру Ринату Ахметову металлургический завод начал поставлять ВСУ сборные стальные убежища. Они представляют собой капсулы размером с железнодорожный вагон и предназначены для закапывания в землю на глубину до 1,5 метра.