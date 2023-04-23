Военэксперт рассказал о возможности России ослепить спутники США Военный аналитик Прохватилов: Россия способна вывести из строя военные спутники США

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У России есть технологии, с помощью которых можно ослепить американские спутники раннего предупреждения, заявил URA.RU старший сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, спутники можно как ослепить, так и вывести из строя. Специалист подчеркнул, что сейчас нет необходимости это делать, поскольку подобные действия могут спровоцировать превентивный ядерный удар со стороны «хозяев спутников».

Не составляет труда вывести из строя оптические датчики на спутниках раннего наведения. Такие спутники должны первыми узнать о запуске ядерных ракет противника. Если эти датчики вывести из строя, то условно можно бомбить Америку сколько угодно, — сказал он.

Ранее независимый эксперт Александр Храмчихин заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink на Украине. По его словам, если комплексы работают в радиоэлектронном диапазоне, средства РЭБ могут создать помехи в их работе при использовании большой мощности. Он отметил, что сделать это сложно, но возможно.

В апреле сообщалось, что в России разработали систему радиоэлектронной блокировки, способную глушить и выводить из строя спутники на орбите. Система обладает дальностью действия около 36 тысяч километров и на малой дальности может безвозвратно выводить из строя электронику противника.